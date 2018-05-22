19:16 22.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области прогремел взрыв в пассажирском автобусе, есть жертвы

На временно оккупированной Россией украинской территории Дебальцево в Донецкой области случилось чрезвычайное происшествие - прогремел взрыв в рейсовом автобусе с пассажирами.

В Донецкой области прогремел взрыв в пассажирском автобусе, есть жертвы

Об этом сообщает местные издания.

В местные правоохранительные органы 22 мая 2018 года поступило сообщение, что в 15:50 на территории населенного пункта Дебальцево случился взрыв рейсового автобуса № 1, который перемещался по улице Курчатова. В транспортном средстве размещались люди, которые пострадали во время инцидента.

Отмечается, что взрыв унес с собой жизнь одного человека, в то же время еще двое людей пострадали в автобусе, их госпитализировали. По предварительным данным, взрывное устройство пребывало внутри транспортного средства.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Подробности происшествия и причастные к нему лица выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области вечером военный бросил в толпу людей гранату, девять человек пострадало в следствие взрыва.


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