12:33 22.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкассах на взятке погорел чиновника управления юстиции - ФОТО

В Черкассах во вторник, 22 мая, сотрудники Службы безопасности Украины задержала государственного исполнителя центрального отдела государственной исполнительной службы Черкасского управления юстиции.

В Черкассах на взятке погорел чиновника управления юстиции - ФОТО

Чиновника исполнительной службы попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновница требовала от местного жителя тысячу долларов.

За эти деньги она обещала снять запрет на выезд за границу в рамках открытого исполнительного дела.

Злоумышленница была задержана в своем рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве задержан руководитель аппарата суда. Мужчина попался на взятке в тысячу долларов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, накануне, 19 мая правоохранители задокументировали получение взятки руководителем аппарата Центрального районного суда Николаева.


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