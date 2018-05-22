В Черкассах на взятке погорел чиновника управления юстиции - ФОТО

Чиновника исполнительной службы попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновница требовала от местного жителя тысячу долларов.

За эти деньги она обещала снять запрет на выезд за границу в рамках открытого исполнительного дела.

Злоумышленница была задержана в своем рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве задержан руководитель аппарата суда. Мужчина попался на взятке в тысячу долларов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, накануне, 19 мая правоохранители задокументировали получение взятки руководителем аппарата Центрального районного суда Николаева.