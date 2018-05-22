В Черкассах на взятке погорел чиновника управления юстиции - ФОТО

В Черкассах во вторник, 22 мая, сотрудники Службы безопасности Украины задержала государственного исполнителя центрального отдела государственной исполнительной службы Черкасского управления юстиции.
Чиновника исполнительной службы попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновница требовала от местного жителя тысячу долларов.
За эти деньги она обещала снять запрет на выезд за границу в рамках открытого исполнительного дела.
Злоумышленница была задержана в своем рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрания меры пресечения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве задержан руководитель аппарата суда. Мужчина попался на взятке в тысячу долларов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, накануне, 19 мая правоохранители задокументировали получение взятки руководителем аппарата Центрального районного суда Николаева.
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