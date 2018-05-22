09:57 22.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Борисполе семь человек отравились суррогатным алкоголем

В городе Борисполь Киевской области во вторник, 22 мая, погибли шесть человек.

В Борисполе семь человек отравились суррогатным алкоголем

Еще один попал в больницу. По предварительным данным люди отравились суррогатным алкоголем.

Как сообщает пресс-служба Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информация о смерти людей поступила около семи часов утра.

Позвонили с больницы и сообщили, что вчера к ним поступили семь человек без сознания. Сегодня утром шестеро из них умерли.

Все они употребляли алкоголь в одном коллективе в частном доме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, более шести тысячи литров алкогольного фальсификата обнаружили правоохранители в Житомирской области. Во время проведения пяти обысков сотрудниками правоохранительных служб был обнаружен алкоголь в местах хранения и сбыта продукции на территории Киевской и Житомирской областей.


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