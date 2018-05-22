В Беларуси на заводе прогремел взрыв, пострадали четыре человека

После взрыва начался пожар. В результате инцидента четыре человека получили травмы.

Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуация Белоруссии, на заводе "Алкид", который находится в деревне Королев Стан Минского района, горит здание площадью 2,4 тысячи квадратных метров.

Скорая помощь увезла в больницу пострадавших. Вместе с тем на сайте МЧС уточняется, что взрыв с последующим горением произошел в здании по производству битумной гидроизоляции.

Сейчас возгорание удалось локализовать. Пожарные продолжают работы по ликвидации пожара.

Напомним, предприятие "Алкид" специализируется на производстве гидроизоляционных, кровельных мастик и эмульсий для гражданского и дорожного строительства.

Как сообщал УРА-Информ, в итальянской коммуне Комо 7 февраля прогремел взрыв на заводе химических отходов. В результате инцидента 12 человек получили травмы. Как сообщает издание Il Giorno, взрыв произошел в результате пожара около двух часов дня по местному времени.