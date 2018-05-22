Сепаратисты обстреляли поселок Зайцево, есть пострадавшие

Сегодня, 22 мая, пророссийские боевики на Донбассе обстреляли прифронтовой поселок Зайцево в Горловском направлении.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.
Отмечается, что в результате обстрела, минно-взрывную травму получила 60-летняя местная жительница, которая находилась в своем дворе.
Известно, что с осколочными ранениями пострадавшую доставили в больницу Бахмута.
Правоохранители по данному делу открыли уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции обследует место инцидента.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики обстреляли населенный пункт Марьинка Донецкой области. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате боевых действий погиб 36-летний местный житель.
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