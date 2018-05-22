СБУ задержала четырех телефонных террористов в Днепропетровской области

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительной информации, в Павлограде правоохранители задержали жителя Запорожья, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о "минировании" одной из станций Приднепровской железной дороги.

Как отметили оперативники, в рамках открытого уголовного производства по части первой статьи 259 Уголовного кодекса Украины в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители разоблачили жителя Камянского, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать жилой дом, используя газовый баллон. Результаты проверки не подтвердили "версию" злоумышленника.

При этом, в Закарпатской области сотрудники спецслужбы разоблачили анонима, который также в состоянии алкогольного опьянения заявил о "минировании" торгово-развлекательного центра в Мукачево.

В настоящее время ведется следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центральной части Афганистана боевики движения Талибан убили по меньшей мере 20 полицейских, в том числе и начальника полиции.