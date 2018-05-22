На Гавайях поток лавы приближается к крупной электростанции

По состоянию на вечер вторника, 22 мая, поток лавы приближается к электростанции Puna Geothermal Venture. Как сообщает издание Theguardian, на момент публикации видео только 200 метров отделяли электростанцию от потока лавы.

По информации издания, станция производит четверть электроэнергии для самого крупного из гавайских островов. Проникновению раскаленной массы на территорию предприятия мешает только экстренно вырытый ров.

При этом местные власти закрыли электростанцию еще в начале мая, а всех ее сотрудников эвакуировали, однако сейчас власти опасаются не за само сооружение, а за колодцы с химической жидкостью, которой на объекте находится почти 230 тысяч литров.

Если лава достигнет резервуаров, это приведет к взрыву и сильнейшему отравлению воздуха на острове, - опасаются власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, над Гавайями в высь поднимаются белые кислотные массы дыма и очень тонкие стеклянные обломки. Процесс начался после того, как расплавленная магма из вулкана Килауэа втекла в океан, что привело к дополнительной опасности двухнедельного извержения вулкана.