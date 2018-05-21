В Житомирской области сгорела церковь - ФОТО

В Романовском районе Житомирской области ночью 21 мая 2018 года дотла сгорела церковь, сооруженная из дерева. Пламя обнаружил местный житель, который и вызвал пожарных.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.
В спасательную службу "101" поступило уведомление о возгорании деревянного здания Свято-Успенской Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Годиха Романовского района. Когда пожарные бригады прибыли на место инцидента, пламя уже успела охватить церковь полностью. В связи с высокой температурой до приезда оперативно-спасательной группы местное население не имело возможности самостоятельно начать устранение возгорания.
Действиями спасателей пожар был локализован в 2:10, ликвидирован в 5:20 утра, хотя огнь абсолютно уничтожил здание. Благодаря мерам пожарных, огонь не распространился к близко находящемуся хвойному лесу. В результате происшествия погибших и травмированных нет.
В общем, при тушении огня было задействовано восемь людей личного состава и две единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети, но окончательные причины еще определяют эксперты.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Новоград-Волынского в Житомирской области произошел пожар в молодежном центре.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов