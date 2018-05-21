В Токио на ходу загорелся самолет с пассажирами, есть пострадавшие

В аэропорту Нарита в Токио на взлетной полосе задымился пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании All Nippon Airways, который выполнял рейс в Гонконг.
Об этом сообщает местный телеканал NHK.
Как отмечается, на борту воздушного судна находились 137 человек. Известно, что при взлете салон самолета наполнился дымом. Экипаж принял решение остановить взлет и начать эвакуацию.
В результате инцидента к медикам обратились четыре человека. У них зафиксированы симптомы отравления.
Авиакомпания начала расследование инцидента. Эксперты не нашли следов возгорания в кабине самолета. Предполагается, что причиной задымления могла стать утечка масла в одном из двигателей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пригороде населенного пункта Чаттануги в американском штате Теннесси потерпел крушение одномоторный самолет. По предварительной информации, проблемы со взлетом у пилота произошли еще на посадочной полосе.
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