В Токио на ходу загорелся самолет с пассажирами, есть пострадавшие

Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Как отмечается, на борту воздушного судна находились 137 человек. Известно, что при взлете салон самолета наполнился дымом. Экипаж принял решение остановить взлет и начать эвакуацию.

В результате инцидента к медикам обратились четыре человека. У них зафиксированы симптомы отравления.

Авиакомпания начала расследование инцидента. Эксперты не нашли следов возгорания в кабине самолета. Предполагается, что причиной задымления могла стать утечка масла в одном из двигателей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пригороде населенного пункта Чаттануги в американском штате Теннесси потерпел крушение одномоторный самолет. По предварительной информации, проблемы со взлетом у пилота произошли еще на посадочной полосе.