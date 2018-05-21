В Сумской области мужчина убил себя гранатой

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

На место происшествия было вызвано руководство ГУНП, следственно-оперативный отряд отделения правоохранителей, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб. Они выяснили, что свидетельствует о преступлении только бывшая жена погибшего. Как сообщил женщина, пара была в разводе уже четыре года, но сохраняла хорошие взаимоотношения из-за двух общих несовершеннолетних детей.

Перед самоубийством мужчина позвонил экс-супруге с просьбой прибыть в лесополосу, которая была поблизости их жилища. Он заявил, что хочет попрощаться. Как сообщает свидетельница, по приходу на указанное в диалоге место она обнаружила погибшего с гранатой в руках. Женщина рассказала. что он принялся перебрасывать устройство из руки в руку, а после падения гранаты на землю накрыл ее своим туловищем. Глава Краснопольского отделения полиции Виталий Гордиенко заявил, что при взрыве женщина не пострадала.

Правоохранители осуществили два обыска домов, где проживал убитый. В жилище бывшей супруги специалисты ничего не обнаружили. В доме погибшего, где он жил последние четыре года, были выявлены незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье, пули к нему различного калибра. На месте происшествия были найдены металлические обломки и металлическая скоба от взрывного устройства модели Ф-1.

По данному факту открыто уголовное производство по статье за умышленное убийство и за незаконное обращение с оружием, в рамках которого правоохранители определяют детали самоубийства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области военный бросил в толпу людей гранату.