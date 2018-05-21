В США мужчина въехал в ресторан, два человека погибли

В воскресенье, 20 мая, в американской Северной Каролине мужчина на своей машине, по неизвестным пока причинам, въехал в здание ресторана.
В результате инцидента двое человек погибли. Как сообщает телеканал Fox, водитель внедорожника намеренно въехал в здание ресторана, заполненное людьми.
Местная полиция сообщила, что он убил свою дочь и заместителя шерифа местного округа.
При этом несколько человек получили травмы. Правоохранители задержали злоумышленника, который вначале зашел со своей семьей в ресторан, где официант усадил посетителей за столик возле окна.
Затем мужчина вышел, завел машину и направил ее на столик, где расположились его родственники. Обвиняемый мужчина - бизнесмен родом из Далласа, Северная Каролина.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Сиэтл американского штата Вашингтон, по меньшей мере пять человек получили травмы в результате наезда фургона. По словам полицейских, фургон вылетел на тротуар, в результате чего сбил несколько пешеходов, а затем въехал в витрину магазина.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов