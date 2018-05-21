В США мужчина въехал в ресторан, два человека погибли

В результате инцидента двое человек погибли. Как сообщает телеканал Fox, водитель внедорожника намеренно въехал в здание ресторана, заполненное людьми.

Местная полиция сообщила, что он убил свою дочь и заместителя шерифа местного округа.

При этом несколько человек получили травмы. Правоохранители задержали злоумышленника, который вначале зашел со своей семьей в ресторан, где официант усадил посетителей за столик возле окна.

Затем мужчина вышел, завел машину и направил ее на столик, где расположились его родственники. Обвиняемый мужчина - бизнесмен родом из Далласа, Северная Каролина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Сиэтл американского штата Вашингтон, по меньшей мере пять человек получили травмы в результате наезда фургона. По словам полицейских, фургон вылетел на тротуар, в результате чего сбил несколько пешеходов, а затем въехал в витрину магазина.