03:00 21.05.2018 | Происшествия | Новости
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В России при жесткой посадке спортивного самолета погиб человек

В Ленинградской области в воскресенье, 20 мая, спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку.

В России при жесткой посадке спортивного самолета погиб человек

В результате инцидент погиб один человек. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный центр Министерства чрезвычайный ситуаций, около пяти часов вечера по московскому времени летательный аппарат Су-29 пытался приземлится в районе населенного пункта Ломаха Ломоносовского района Ленинградской области. Вместе с тем погиб один человек, личность которого, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России разбился пассажирский самолет " Саратовских авиалиний" Ан-148. Воздушное судно вылетело из аэропорта "Домодедово" из Москвы в Орск. Самолет упал около деревни Степановское в Подмосковье. В момент аварии на находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной оценке эскпертов-криминалистов, причиной для падения транспорта могли послужить плохие погодные условия и обзор, а также неисправность самого самолета.


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