В Нью-Йорке модель Playboy с сыном выпала из окна отеля

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Адамс зарегистрировалась в пентхаус-люксе на 25-м этаже отеля вечером в четверг. Утром в пятницу, 18 мая, женщина с ребенком выпала с 25-этажа – они пролетели 23 этажа и разбились насмерть на одном из балконов во внутреннем дворе отеля.

При этом другие неофициальные источники утверждают, что это самоубийство, а не несчастный случай. Ведь известно, что звезда неоднократно судилась с экс-супругом Чарльзом Николаи, владельцем клиники мануальной терапии, за опекунство над ребенком. При этом, последнее судебное заседание состоялось в Верховном суде Манхэттена в среду на котором судья лишил Адамс разрешения на поездку с сыном в Европу. В частности, там девушка планировала провести время с бойфрендом.

К слову, сейчас сотрудники правоохранительных органов расследуют смерть экс-звезды Playboy и ее ребенка.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", основатель журнала Playboy Хью Хефнер посмертно украсил обложку журнала, появившись на ней один, без сексуальных женщин, как прежде.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ",