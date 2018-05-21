В Нью-Йорке модель Playboy с сыном выпала из окна отеля

Бывшая модель Playboy Стефани Адамс выпала из окна отеля Gotham в Нью-Йорке вместе с семилетним сыном, после чего они скончались на месте проишествия мгновенно.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что Адамс зарегистрировалась в пентхаус-люксе на 25-м этаже отеля вечером в четверг. Утром в пятницу, 18 мая, женщина с ребенком выпала с 25-этажа – они пролетели 23 этажа и разбились насмерть на одном из балконов во внутреннем дворе отеля.
При этом другие неофициальные источники утверждают, что это самоубийство, а не несчастный случай. Ведь известно, что звезда неоднократно судилась с экс-супругом Чарльзом Николаи, владельцем клиники мануальной терапии, за опекунство над ребенком. При этом, последнее судебное заседание состоялось в Верховном суде Манхэттена в среду на котором судья лишил Адамс разрешения на поездку с сыном в Европу. В частности, там девушка планировала провести время с бойфрендом.
К слову, сейчас сотрудники правоохранительных органов расследуют смерть экс-звезды Playboy и ее ребенка.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", основатель журнала Playboy Хью Хефнер посмертно украсил обложку журнала, появившись на ней один, без сексуальных женщин, как прежде.
Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ",
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