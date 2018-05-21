17:50 21.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве растет число отравленных школьников, некоторые из них в реанимации

Число отравившихся детей в результате распыления в воздухе неопределенного резкого вещества в николаевской школе поднялось до 37 человек.

В Николаеве растет число отравленных школьников, некоторые из них в реанимации

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

21 мая 2018 года во второе городское медицинское учреждения Николаева было доставлено 37 местных учеников. Все дети жаловались на кашель, слезотечение и першение в горле. До этого сообщалось о 36 пострадавших детей из николаевской школы №6.

Отмечается, что после осмотра врачи приняли решение о перемещении в реанимационное отделение для наблюдения двух детей из поступивших на госпитализацию 37 человек. Дети жаловались на головокружение и боли в животе.

В данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает. Всего из школы № 6 в Николаеве после распыления неизвестного вещества в воздухе было эвакуировано 400 человек. 

Правоохранители принимают решение о начале уголовного производства по данному факту. В устранении последствий происшествия брали участие семь команд экстренной медицинской помощи Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.  .

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в средней школе города Николаев спасательными службами была проведена эвакуация приблизительно 400 учеников после распыления неизвестного аэрозоля с опасным запахом.


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