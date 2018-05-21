В Николаеве растет число отравленных школьников, некоторые из них в реанимации

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

21 мая 2018 года во второе городское медицинское учреждения Николаева было доставлено 37 местных учеников. Все дети жаловались на кашель, слезотечение и першение в горле. До этого сообщалось о 36 пострадавших детей из николаевской школы №6.

Отмечается, что после осмотра врачи приняли решение о перемещении в реанимационное отделение для наблюдения двух детей из поступивших на госпитализацию 37 человек. Дети жаловались на головокружение и боли в животе.

В данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает. Всего из школы № 6 в Николаеве после распыления неизвестного вещества в воздухе было эвакуировано 400 человек.

Правоохранители принимают решение о начале уголовного производства по данному факту. В устранении последствий происшествия брали участие семь команд экстренной медицинской помощи Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. .

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в средней школе города Николаев спасательными службами была проведена эвакуация приблизительно 400 учеников после распыления неизвестного аэрозоля с опасным запахом.