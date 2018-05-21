В Марселе неизвестные устроили перестрелку с полицией

Во французском Марселе группа неизвестных людей в масках в понедельник, 21 мая, открыла огонь из автоматического оружия по молодым людям.
В результате инцидент ранение получил один человек. Как сообщает Express, ссылаясь на местную полицию, злоумышленники открыли огонь неподалеку от культурного пространства, известного как La Busserine.
Они прибыли на место на трех транспортных средствах. Полицейские вступили в перестрелку и организовали оцепление. На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы.
Скарая помощь увезла раненного в больницу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Марселе в субботу, 19 мая, ненадолго эвакуировали железнодорожный вокзал из-за угрозы взрыва.
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