11:58 21.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100194576:nastya

В Луганской области взорвали мост – ФОТО

Сегодня, 21 мая, на оккупированной территории Луганской области неподалеку трассы Красный Луч взорвали мост.

В Луганской области взорвали мост – ФОТО

Об этом свидетельствуют опубликованные украинскими пользователями соцсетей фото с места инцидента.

Как отмечается, в поселке Ивановка боевики взорвали мост. Известно, что на данный момент транспорт на Луганск идет в объезд через Софиевку.

Так, из-за случившегося Красный Луч отрезан от Луганска прямой дорогой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские войска 55 ра открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом в 19-ти из них боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. 


Поделиться
Читайте также:
 
Меркель и Путин не замалчивают своих разногласий: их отношения выдерживают и честность Эксклюзив: Для создания своего бренда одного творчества недостаточно, - Нечипоренко В Токио на ходу загорелся самолет с пассажирами, есть пострадавшие Все концерты отменены: в Одессе Козловского хотят наказать за поездку в РФ - ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив