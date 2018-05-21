В Луганской области взорвали мост – ФОТО

Сегодня, 21 мая, на оккупированной территории Луганской области неподалеку трассы Красный Луч взорвали мост.
Об этом свидетельствуют опубликованные украинскими пользователями соцсетей фото с места инцидента.
Как отмечается, в поселке Ивановка боевики взорвали мост. Известно, что на данный момент транспорт на Луганск идет в объезд через Софиевку.
Так, из-за случившегося Красный Луч отрезан от Луганска прямой дорогой.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские войска 55 ра открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом в 19-ти из них боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.
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