В Киевской области авто перевернулось посреди дороги и парализовало движение – ФОТО

Об этом сообщает новостной портал ТСН.uа.

Сообщается, что за километр от въезда в столицу, транспортное средство опрокинулось на автомобильной полосе.

В данное время, правоохранители устанавливают все причины инцидента. Известно, что из-за произошедшего в направлении Киева образовалась огромная пробка. Скорость движения стремительно падает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Столичном шоссе произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации полицейских, автомобиль Volkswagen ехал по трассе в сторону Киева.