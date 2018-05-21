В Харькове водители устроили перестрелку на дороге - ФОТО

При этом стреляли во время управления автомобилями. В результате инцидента один из них получил ранение в живет. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, остановившись на дороге, между мужчинами завязалась драка. Один из них сделал несколько выстрелов из травматического пистолета.

Полиция установила, что стрелявший - 35-летний харьковчанин. У него было найдено разрешение на оружие. Второй мужчина 48 лет был ранен в живот и бедро.

Как уточняют в полиции, инцидент около десяти часов вечера на окружной дороге. По факту происшествия открыто уголовное производство, квалификация – хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 20 мая, два пьяных водителя устроили гонки на ВАЗах. В результате они повредили девять припаркованных автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на массиве Оболонь. Мужчины устроили "пьяные гонки", во время которых один из них заехал во дворы, сбил ограждение и задел припаркованные автомобили.