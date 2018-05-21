В Карпатах нашли пропавшую гражданку Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сегодня в 4:15 сотрудники украинского поисково-спасательного отделения смогли найти исчезнувшую иностранную туристку. Женщина была найдена в районе горы Данциш. Работники сопроводили ее до базы отдыха "Заросляк". Медики отмечают ее состояние, как удовлетворительное.

Сообщение о пропаже поступило 20 мая 2018 года в 23:05 в службу спасения "101". Сообщалось, что в области горы Пожижевская Яремчанского городского совета, около спортивной базы "Заросляк", пропала женщина 1963 года рождения, жительница города Минск Республики Беларусь. Она в составе отряда туристов из восьми белорусов отдыхала в горах на территории Яремчанского городского совета. По телефону до потерпевшей после ее пропажи дозвонится не смогли и вызвали спасателей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", трое граждан из разных областей Украины покорили известный опасный горный массив Эверест.