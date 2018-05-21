В Ивано-Франковской области военный бросил гранату в толпу, ранены девять человек

В результате инцидента девять человек получили ранения, Как сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, накануне в селе Лесная Тарновица у военного произошел конфликт с местными жителями.

Около девяти часов вечера возле кафе, во время конфликта с местными жителями он бросил в их сторону осколочную гранату. Скорая помощь увезла в больницу девять человек с ранениями разной степени, - пояснил министр, добавив, что призывает украинских командиров следить за использованием гранат.

Командиры, гранаты - не сувенир солдату в путь, - подчеркнул глава ведомства в своем сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в воскресенье, 20 мая, прогремел взрыв. Тут в жилом доме взорвалась граната, К счастью, от взрыва никто не пострадал.