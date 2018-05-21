Украинские военные захватили в плен трех боевиков на Донбассе - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отмечается, в ходе рейда солдаты обнаружили наблюдательный пост противника. Так, во время короткого боя, один боевик был уничтожен, трое захвачены в плен.

К счастью, на этот раз потерь среди украинских военных нет.

В настоящее время трое пленных и их личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Кроме того, сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина не сможет вернуть уже захваченную Российской Федерацией территорию. Поставки Украине летального оружия будут способствовать только достижению мира в стране. Россия слишком сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла, и будет расти еще больше.