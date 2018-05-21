11:38 21.05.2018 | Происшествия | Новости
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Турецкий самолет экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации - ВИДЕО

Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший по маршруту Анталья-Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Волгограда.

Турецкий самолет экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации - ВИДЕО

Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура РФ.

Как отмечается, инцидент случился накануне вечером, 20 мая. Сейчас ведется проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки самолета Airbus 321, выполняющего рейс номер 877 авиакомпании Onur Air.

При этом пресс-секретарь волгоградского аэропорта Диана Бакулина заявила, что причиной посадки стало подозрение на разгерметизацию. Также она сообщила, что на борту авиолайнера находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа.

"Из-за ЧП на этот раз никто из находившихся на борту не пострадал. Решение об отправке пассажиров в пункт назначения будет принято утром, пока же их оставили в терминале", - говорится в прес-службе волгоградского аэропорта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции упал двухмоторный пассажирский самолет. Инцидент произошел недалеко от города Сен-Шамон.


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