Сепаратисты обстреляли детский центр реабилитации в Торецке

Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что боевики повредили здание Центра социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей. Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы доставить детей и персонал в безопасную зону.

В результате инцидента повреждены окна в здании центра, где находились дети в возрасте от 3 до 17 лет.

Кроме того, противник обстрелял позиции пригорода Торецка – поселок Пивденное. Пока известно о повреждении семи частных домов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", российские войска 55 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом в 19-ти из них боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.