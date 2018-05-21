На столичном Гидропарке произошла стрельба – ФОТО

Сегодня утром, 21 мая, в Киеве возле станции метро Гидропарк произошла стрельба. Пострадали два человека. Об этом сообщает портал Информатор.
Правоохранители выяснили, что выстрелы прозвучали около 05:40.
Известно, что произошел конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из участников конфликта достал пистолет несколько раз выстрелил.
Предполагается, что стреляли из пистолета Форт с травматическими патронами. Кроме того, рядом с местом инцидента разбит пивной бокал, кровь и гильзы.
В результате происшествия двоих человек госпитализировали. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро, там также присутствуют множественные следы крови. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие, подробности выясняются.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в учебном среднеобразовательном заведении штата Техас в Соединенных Штатах Америки случилась стрельба, в результате которой погибли школьники.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов