10:19 21.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичном Гидропарке произошла стрельба – ФОТО

Сегодня утром, 21 мая, в Киеве возле станции метро Гидропарк произошла стрельба. Пострадали два человека. Об этом сообщает портал Информатор.

На столичном Гидропарке произошла стрельба – ФОТО

Правоохранители выяснили, что выстрелы прозвучали около 05:40.

Известно, что произошел конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из участников конфликта достал пистолет несколько раз выстрелил.

Предполагается, что стреляли из пистолета Форт с травматическими патронами. Кроме того, рядом с местом инцидента разбит пивной бокал, кровь и гильзы.

В результате происшествия двоих человек госпитализировали. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро, там также присутствуют множественные следы крови. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие, подробности выясняются.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в учебном среднеобразовательном заведении штата Техас в Соединенных Штатах Америки случилась стрельба, в результате которой погибли школьники.


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