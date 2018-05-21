Извержение вулкана на Гавайях: лава достигла океана, образовалась токсичное облако

Над Гавайями в высь поднимаются белые кислотные массы дыма и очень тонкие стеклянные обломки. Процесс начался после того, как расплавленная магма из вулкана Килауэа втекла в океан, что привело к дополнительной опасности двухнедельного извержения вулкана.
Об этом сообщает AP.
Начиная с воскресенья, 20 мая 2018 года, руководство острова предупредило население о рисках, вызванных испарениями токсичного облака. Воздушная масса образовалась в следствии химической реакции, когда лава достигла морской воды.
Раскаленные расплавы горных пород уже более двух недель вытекают из масштабных трещин в почве, которые возникли в жилых районах сельского участка Большого острова. Из лавы уже успели образоваться целые реки, леса и фермы разделились на две части на пути лавы к побережью.
Наблюдается повышение скорости выброса двуокиси серы из трещин в земле, что вынудило руководство округа Гавайи продублировать предупреждение о негативном качестве воздуха.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Гавайях лава извергающегося вулкана Килауэа задела местного жителя.
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