Извержение вулкана на Гавайях: лава достигла океана, образовалась токсичное облако

Об этом сообщает AP.

Начиная с воскресенья, 20 мая 2018 года, руководство острова предупредило население о рисках, вызванных испарениями токсичного облака. Воздушная масса образовалась в следствии химической реакции, когда лава достигла морской воды.

Раскаленные расплавы горных пород уже более двух недель вытекают из масштабных трещин в почве, которые возникли в жилых районах сельского участка Большого острова. Из лавы уже успели образоваться целые реки, леса и фермы разделились на две части на пути лавы к побережью.

Наблюдается повышение скорости выброса двуокиси серы из трещин в земле, что вынудило руководство округа Гавайи продублировать предупреждение о негативном качестве воздуха.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Гавайях лава извергающегося вулкана Килауэа задела местного жителя.