В Одессе взорвался двухэтажный дом - ФОТО

В жилом доме в поселке Александровка Одесской области прогремело два взрыва. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС области.
По предварительной информации, прзвучало два последовательных взрыва, что привело к полному разрешению постройки. Взрывная волна разрушила крышу соседнего здания и повалило пристройку. Прибыв на место происшествия спасатели провели расчистку двора частного домохозяйства от аварийных конструкций и строительного мусора.
Примечательно, что жилищное помещение не загорелось от взрыва, пожарные помогали спасателям опрашивать очевидцев происшествия.
Вероятной причиной инцидента могло быть неисправность газового оборудования.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индустриальном районе Днепра группа лиц пыталась подорвать кафе.
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