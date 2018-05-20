14:14 20.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе взорвался двухэтажный дом - ФОТО

В жилом доме в поселке Александровка Одесской области прогремело два взрыва. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

В Одессе взорвался двухэтажный дом - ФОТО

По предварительной информации, прзвучало два последовательных взрыва, что привело к полному разрешению постройки. Взрывная волна разрушила крышу соседнего здания и повалило пристройку. Прибыв на место происшествия спасатели провели расчистку двора частного домохозяйства от аварийных конструкций и строительного мусора. 

Примечательно, что жилищное помещение не загорелось от взрыва, пожарные помогали спасателям опрашивать очевидцев происшествия.

Вероятной причиной инцидента могло быть неисправность газового оборудования. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индустриальном районе Днепра группа лиц пыталась подорвать кафе.


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