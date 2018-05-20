В Одессе взорвался двухэтажный дом - ФОТО

По предварительной информации, прзвучало два последовательных взрыва, что привело к полному разрешению постройки. Взрывная волна разрушила крышу соседнего здания и повалило пристройку. Прибыв на место происшествия спасатели провели расчистку двора частного домохозяйства от аварийных конструкций и строительного мусора.

Примечательно, что жилищное помещение не загорелось от взрыва, пожарные помогали спасателям опрашивать очевидцев происшествия.

Вероятной причиной инцидента могло быть неисправность газового оборудования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индустриальном районе Днепра группа лиц пыталась подорвать кафе.