13:38 20.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области автомобиль повис на дереве - ФОТО

На одной из трасс Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Об этом передает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Николаевской области

В Николаевской области автомобиль повис на дереве - ФОТО

Инцидент произошел на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в пределах Березанского района. По предварительной информации, водитель автомобиля марки NISSAN Primastar слетел в кювет и столкнулся с деревом.

 В результате аварии погибло 5 человек ,1 пострадавший самостоятельно выбрался из машины, еще двоих пришлось освобождать при помощи специального оборудования. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, часть трассы временно перекрыта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области на отрезке трассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.


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