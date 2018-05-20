В Николаевской области автомобиль повис на дереве - ФОТО

Инцидент произошел на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в пределах Березанского района. По предварительной информации, водитель автомобиля марки NISSAN Primastar слетел в кювет и столкнулся с деревом.

В результате аварии погибло 5 человек ,1 пострадавший самостоятельно выбрался из машины, еще двоих пришлось освобождать при помощи специального оборудования. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, часть трассы временно перекрыта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области на отрезке трассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.