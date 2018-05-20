16:50 20.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области 20 тонн гречки рассыпалось на проезжую часть - ФОТО

На одной из трасс в Луганской области в дорожно-транспортное происшествие попал грузовик с более 20 тоннами гречки. Об этом передает ГУНП области.

В Луганской области 20 тонн гречки рассыпалось на проезжую часть - ФОТО

Инцидент произошел на 121км + 90 м автодороги Н-26 "Чугуев – Меловое". По предварительной информации, 47-летний водитель, житель Харьковской области, управляя грузовиком MAN TLA, пытался сойти с трассы, но, неудачно притормозив, перевернул фуру с прицепом, где находилось 20 тонн гречаной крупы.

Чуть позже выяснилось, что перед отъездом мужчина употреблял спиртные напитки – водку объемом 0,5 литра. Сам он признался, что чувствовал усталость и потому решил немного вздремнуть, но заглушить автомобиль просто забыл.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Харьковом в поселке Нагорное автомобиль КамАЗ повредил 200 метров газопровода, в результате аварии без газа остались 180 абонентов.


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