В Кировоградской области автомобиль слетел в реку - ФОТО

Сообщается, что шофер не справился с управлением транспорта во время переезда через мост, установленный через р. Бешка. В результате инцидента погиб водитель DAEWO NEXIA, который не смог самостоятельно выбраться из машины и утонул.

Труп мужчины пришлось извлекать с помощью аварийно-спасательного оборудования. Чуть позже спасатели достало автомобиль из водоема.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Раховском районе Закарпатской области мужчина осуществлял попытки вымыть автомобиль Mercedes в реке, в результате чего машина чуть не утонула.