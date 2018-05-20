В Кировоградской области автомобиль слетел в реку - ФОТО

Сегодня, 20 мая на автодороге Кропивницкий – Александрия в Александрийском районе водитель иномарки угодил в реку. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.
Сообщается, что шофер не справился с управлением транспорта во время переезда через мост, установленный через р. Бешка. В результате инцидента погиб водитель DAEWO NEXIA, который не смог самостоятельно выбраться из машины и утонул.
Труп мужчины пришлось извлекать с помощью аварийно-спасательного оборудования. Чуть позже спасатели достало автомобиль из водоема.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Раховском районе Закарпатской области мужчина осуществлял попытки вымыть автомобиль Mercedes в реке, в результате чего машина чуть не утонула.
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