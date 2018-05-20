12:33 20.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Йемене в руки военных попал главарь террористической организации "Исламское государство"

В Йемене в плен попал "раса" террористической организации "Исламское государство" Амир Даки. Об этом передает Al-Arabiya.

В Йемене в руки военных попал главарь террористической организации

Сообщается, что Амир организовал тренировочный лагерь для смертников на севере государства. Амир Даки готовил теракт в одной из северных провинций Йемена вместе со своими подельниками, но его разговоры были перехвачены спецслужбами.

Задержанного подозревают в организации нападения в деревне Карма, где боевики обстреляли полицейский КПП из огнестрелов и скрылись в неизвестном направлении. В ходе нападений пострадало четыре человека, информации о погибших нет. В ответ на действия боевиков, иракские воздушные силы применили ракетные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правоохранительные ведомства США и Евросоюза начнут ликвидировать пропагандистские каналы и сайты террористической организации " Исламское государство" в интернете.


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