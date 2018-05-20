В Измаиле во дворе жилого дома взорвалась граната

Тут в жилом доме взорвалась граната, К счастью, от взрыва никто не пострадал.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции области, о взрыве на территории частного дома в городе Измаил сообщила соседка пострадавших.

Онпа ухаживала за домом, пока хозяева находились в отъезде. Во дворе женщина увидела темное пятно на тротуарной плитке, а также осколки стекла из окна дома.

Следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи на месте происшествия обнаружили и изъяли обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное дело по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 февраля в селе Новые Петровцы Киевской области взорвалась граната. В результате инцидента три человека получили ранения. Как сообщают пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, мужчина подъехал на авто к дому местного жителя, с которым у него был конфликт, перелез через забор, бросил гранату Ф-1 на во двор и убежал.