В Донецкой области задержали очередного контрабандиста - ФОТО

Предприимчивого комерссанта задержали на КПВВ "Новотроицкое". В ходе досмотра груза задержанного было обнаружено стабилизаторы напряжения и магнитопроводы для цехового оборудования.

В автомобиле украинца также обнаружили холодное оружие. Мужчина признался, что вез оборудование с целью перепродажи и получения коммерческой выгоды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на таможенном посту "Тыса" Закарпатской таможни ДФС пограничники изъяли крупную партию сигарет. Контрабанда был тщательно спрятана в салоне автомобиля, внутри сидений были запечатаны целые сигаретные блоки.