06:00 20.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100194486:roman

В Донецкой области задержали очередного контрабандиста - ФОТО

Житель Донецка пытался вывезти в область электрооборудования на сумму почти 100 000 гривен. Об этом передает официальная страница Facebook ООС.

В Донецкой области задержали очередного контрабандиста - ФОТО

Предприимчивого комерссанта задержали на КПВВ "Новотроицкое". В ходе досмотра груза задержанного было обнаружено стабилизаторы напряжения и магнитопроводы для цехового оборудования.

В автомобиле украинца также обнаружили холодное оружие. Мужчина признался, что вез оборудование с целью перепродажи и получения коммерческой выгоды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на таможенном посту "Тыса" Закарпатской таможни ДФС пограничники изъяли крупную партию сигарет. Контрабанда был тщательно спрятана в салоне автомобиля, внутри сидений были запечатаны целые сигаретные блоки.


Поделиться
Читайте также:
 
На Москву обрушились сильные дожди с грозами В Каталонском парламенте могут появится министры из "когорты Пучдемона" Иран готов продолжить разработку урановых шахт Астрономы зафиксировали самую "медленную" галактику во Вселенной
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив