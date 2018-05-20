В Донецкой области задержали очередного контрабандиста - ФОТО

Житель Донецка пытался вывезти в область электрооборудования на сумму почти 100 000 гривен. Об этом передает официальная страница Facebook ООС.
Предприимчивого комерссанта задержали на КПВВ "Новотроицкое". В ходе досмотра груза задержанного было обнаружено стабилизаторы напряжения и магнитопроводы для цехового оборудования.
В автомобиле украинца также обнаружили холодное оружие. Мужчина признался, что вез оборудование с целью перепродажи и получения коммерческой выгоды.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на таможенном посту "Тыса" Закарпатской таможни ДФС пограничники изъяли крупную партию сигарет. Контрабанда был тщательно спрятана в салоне автомобиля, внутри сидений были запечатаны целые сигаретные блоки.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов