В Днепре неизвестные закинули гранату в помещение кафе - ФОТО

В Индустриальном районе Днепра группа лиц пыталась подорвать кафе. Об этом передает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Инцидент произошел возле кафе "Алладин" по улице Гули Королевой. По предварительной информации, произошло два последовательных взрыва: первый - детонировала граната РГД-5, второй - взорвался самодельный предмет.
В результате взрыва были выбиты двери у входа в кафе, повылетали стекла и фасад здания на площади 10 кв. м. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату.
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