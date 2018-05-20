В Днепре неизвестные закинули гранату в помещение кафе - ФОТО

Инцидент произошел возле кафе "Алладин" по улице Гули Королевой. По предварительной информации, произошло два последовательных взрыва: первый - детонировала граната РГД-5, второй - взорвался самодельный предмет.

В результате взрыва были выбиты двери у входа в кафе, повылетали стекла и фасад здания на площади 10 кв. м. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату.