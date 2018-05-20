В Чернигове брат депутата облсовета на авто сбил ребенка - ФОТО

Ребенка скорая помощь увезла в больницу. Как сообщил сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в области, вначале один из пассажиров иномарки вызвал "скорую помощь" и вместе с отцом помог мальчику подняться, однако, после того, как начали собираться люди, машина покинули место происшествия.

Вместе с тем местных СМИ утверждают, что мальчика сбил брат депутата областного совета от "Радикальной парти" Дмитрия Блауша.

При этом, лидер "Радикальной партии", народный депутат Украины Олег Ляшко подтвердил в Facebook, что вчера в Чернигове произошло ДТП с участием брата депутата областного совета от этой партии Дмитрия Блауша. Очевидцы говорят, что в машине были наркотики, - написал Ляшко.

Автомобиль доставили на штрафплощадку. Также изъяли и направили на экспертизу вещество белого цвета, найденное на обочине. Черниговская полиция открыла уголовное дело и установила всех лиц, которые были в авто.

Дело открыто по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пассажирский автобус сбил двух девочек в поселке Борисполь Киевской области. По предварительной информации, двое девочек 2007 и 2008 года рождения пытались пересечь дорогу на роликах в установленном для этого месте. Однако, водитель автобуса, который двигался в направлении Киев-Чигирин не успел затормозить на переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один ребенок, вторую пострадавшую доставили в местный госпиталь.