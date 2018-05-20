Украинка пыталась вывезти на продажу редкие струнные скрипки - ФОТО

Сообщается, что на автомобиле HYUNDAI COUPE с чешской регистрацией находились две скрипки, возраст которых определили давностью их производства 50-т и более лет назад. Украинка выбрала пограничный контроль по "зеленому коридору" заявив, что никаких запрещенных предметов, валюты или наркотиков в салоне ее автомобиля нет.

Позже выяснилось, что два инструмента могут принадлежать марке Jacobus Stainer. Это фирма, которая производит дорогостоящие музыкальные инструменты. Якоб Штайнер – это первый известный австрийский скрипичный мастер, чьи инструменты были наиболее востребованными в Европе до конца XVIII века. Он впервые использовал массовое производство струнных инструментов для уличных музыкантов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинец пытался вывезти в Россию 15,5 миллионов российских рублей. Общая сумма оценки валюты по курсу НБУ и машины составляет почти 6,7 миллионов гривен.