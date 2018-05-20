СБУ задержали очередного торговца оружием - ФОТО

В Ужгороде правоохранители задержали местного жителя, которые приторговывал оружием. Об этом передает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.
Сообщается, что мужчина организовал подпольную точку с продажей боеприпасов произошел в центре города на Славянской набережной. Он уже не первый раз попадал в поле зрение полиции за незаконное обращение и владение оружием. На жтот раз он решил продать гранату и патроны нашел и из-за трудного материального положения.
Примечательно, что покупатель, с которым ранее договорился коммерсант, так и не пришел к обозначенному "пункту назначения".
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ГФС ликвидировали очередной канал контрабандных оружейных поставок. На теле оружейного курьера под одеждой были обнаружены 4 предмета, обмотанные вокруг тела черной пленкой, вероятно, что это гранаты РГД-5.
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