СБУ задержали очередного торговца оружием - ФОТО

Сообщается, что мужчина организовал подпольную точку с продажей боеприпасов произошел в центре города на Славянской набережной. Он уже не первый раз попадал в поле зрение полиции за незаконное обращение и владение оружием. На жтот раз он решил продать гранату и патроны нашел и из-за трудного материального положения.

Примечательно, что покупатель, с которым ранее договорился коммерсант, так и не пришел к обозначенному "пункту назначения".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ГФС ликвидировали очередной канал контрабандных оружейных поставок. На теле оружейного курьера под одеждой были обнаружены 4 предмета, обмотанные вокруг тела черной пленкой, вероятно, что это гранаты РГД-5.