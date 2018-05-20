11:19 20.05.2018 | Происшествия | Новости
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На западе Ирана 9 человек умерли в результате отравления грибами

На западе Ирана свыше 700 человек стали жертвами ядовитых грибов. Об этом передает ISNA.

На западе Ирана 9 человек умерли в результате отравления грибами

Всего в госпитали с пищевым отравлением обратился 721 человек, всем им проделали процедуру промывания желудков, клизмы и капельницы. Региональная география заболеваемости по стране довольно широкая - в провинциях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Западный Азербайджан и Казвин были зафиксированы случаи отравления грибами.

На данный момент в критическом состоянии пребывает 50 человек, 9 из которых спасти не удалось, у них преждевременно начала разлагаться печень. Иранские власти пообещали срочно выяснить причину массового отравления, а родственникам и близким погибших власти готовы полностью профинансировать все затраты на ритуальные услуги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Северодонецк Луганской области 12 детей попали в реанимационное отделение с тяжелым пищевым отравлением.


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