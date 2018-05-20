09:00 20.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье лихач влетел в колонну байкеров - ФОТО

На Закарпатье суд избрал меру пресечения для пьяного водителя, который протаранил на своем авто колонну мотоциклистов. Об этом передает пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области.

На Закарпатье лихач влетел в колонну байкеров - ФОТО

Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes двигался в направлении Мукачево по трассе "Киев-Чоп", но решив совершить обгон попутного авто, врезался в колонну байкеров. В результате столкновения травмы получили три человека, два водителя мотоциклов 50 и 55 лет, а также 48-летняя женщина. Чуть позже в реанимационном отделении от полученных травм скончался 50-летний мотоциклист.

Позже выяснилось, что уровень алкоголя в крови виновника аварии превышал все допустимые нормы. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Закарпатской области при въезде в город Хуст случилось дорожно-транспортное происшествие с автомобилем и мотоциклом. В ходе аварии погиб один человек, а три человека, среди которых маленький ребенок, травмированы. 


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