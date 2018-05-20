На Сумщине мужчина устроил гонку с полицейскими - ФОТО

Сообщается, что водитель автомобиля BMW, грубо нарушая правила дорожного движения, не остановился на требование полицейских. Патрульные вынуждены были организовать преследование автомобиля нарушителя. Во время погони мужчина выехал на встречную полосу, где в лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.

В результате столкновения погибли оба человека - молодые парень и девушка, которым на вид около 25 лет. Отметим, что пассажирка авто была на 6 месяце беременности, ее изувеченное тело пришлось доставать при помощи специальной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области на отрезке трассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.