На Москву обрушились сильные дожди с грозами

Сообщается, что в некоторых районах автомобилисты могут ехатьтолько с толкача или при помощи грузовиков, которые берут потерпевших коллег на "хвост". Уровень воды в пригороде Москвы - Фрязино и Балаших уже достиг 1,40 сантиметров. Городские власти сетуют на неподготовленность сточных систем столицы к такому удару стихии.

Для улучшения продвижения транспорта на дорогах московская мэрия привлекал военных. Синоптики утверждают, что дожди с грозами это привычная для столицы практика, однако из-за слишком резкого перепада температур в небе над городом образовалось два антициклона, которые будут определять погоду в ближайшие 2-3 дня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Турции случилось мощнейшее за последние 500 лет наводнение, в котором пострадало не меньше шести людей. В районе Мамак в связи с погодными условиями несколько улиц превратились в сплошные водные потоки, которые сносили машины.