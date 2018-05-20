15:37 20.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Луганщине два фермера подорвались на мине

В Луганской области отец и сын случайно стали жертвами фугасной мины. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в области.

На Луганщине два фермера подорвались на мине

Сообщается, что двое фермеров косили в поле траву как вдруг прогремел мощный взрыв, отбросивший их на десяток метров. Обоих потерпевших госпитализировали - 45-летний мужчина с осколочными ранениями рук, ног и туловища и его 19-летний сын с ожогами открытых участков кожи рук. 

Отец уже вышел из состояния комы и дал несколько комментариев правоохранителям по поводу случившегося. Состояния второго пострадавшего стабильно, его здоровью ничего не угрожает. Сейчас на месте происшествия работают следователи и специалисты-взрывотехники. Вход на территорию поля гражданским лицам временно ограничен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в правительстве оценили стоимость проведения операций по разминированию восточных территорий Украины после проведения миротворческой миссии.


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