22:27 20.05.2018 | Происшествия | Новости
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Лава вулкана Килауэа на Гавайях задела мужчину на балконе - ФОТО

На Гавайях лава извергающегося вулкана Килауэа задела местного жителя.

Лава вулкана Килауэа на Гавайях задела мужчину на балконе - ФОТО

Это первый пострадавший в результате этого извержения вулкана Килауэа. Как сообщает в воскресенье, 20 мая, телеканал Hawaii News Now, ссылаясь на местное правительство, по данным официального представителя округа Джанет Снайдер, мужчина был на балконе третьего этажа своего дома, когда брызги от лавы попали ему на ногу.

Лава попала в районе голени, часть его ноги, с этого места вниз, повреждена. Мужчину госпитализировали с серьезной травмой, - рассказала она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в последние дни на Гавайях усилилось извержение вулкана Килауэа, из-за этого власти региона объявили самый высокий уровень тревоги – красный. Как сообщила геологическая служба США, облака вулканического пепла поднимаются в воздух почти на четыре километра.

Так, в любое время активность вулкана может стать более взрывоопасной. Повышается интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин. Ранее власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения в связи с извержением вулкана Килауэа. Распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Потоки лавы уничтожили десятки домов.


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