09:51 20.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики пророссийских бандформирований вновь обстреляли позиции украинских военных

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 58 раз нарушили режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба ООС. 

Боевики пророссийских бандформирований вновь обстреляли позиции украинских военных

На Донецком направлении враг применял применял тяжелое вооружения в районах населенных пунктов Зайцево, Железное, Авдеевка, Новотроицкое. Из тяжелого вооружения 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометы враг вел огонь вдоль линии разграничения у Станицы Луганской. Украинские бойцы вынуждены были открыть ответный превентивный огонь в сторону боевиков.

На Луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое пророссийские наемники несколько раз пытались спровоцировать украинских бойцов на провокации, однако ВСУ четко придерживались своих оборонительных позиций.

На Мариупольском направлении вдоль линии разграничения был подавлен вражеский огонь в районе поселков Пищевик, Талакивка и Широкино. В результате обсрелов пострадало три украинских солдата, все они были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не будет пытаться "канализировать" процесс урегулирования ситуации на востоке Украины путем введения миротворческого контингента


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