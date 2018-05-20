15:57 20.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Автобус сбил двух подростков под Киевом

Пассажирский автобус сбил двух девочек в Борисполе Киевской области. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Автобус сбил двух подростков под Киевом

По предварительной информации, двое девочек 2007 и 2008 года рождения пытались пересечь дорогу на роликах в установленном для этого месте. Однако, водитель автобуса, который двигался в направлении Киев-Чигирин не успел затормозить на переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один ребенок, вторую пострадавшую доставили в местный госпиталь.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное производство в отношении водителя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Каменское Днепропетровской области произошло лобовое столкновение маршрутки и грузовика. В ДТП пострадало  тринадцать пассажиров, из них один ребенок, их госпитализировали в местную больницу с различными травмами. 


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