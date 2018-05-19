16:27 19.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Винницы пенсионерка попала под колеса грузовика

В Виннице, на улице Соборной, водитель грузовика наехал на 78-летнюю местную жительницу. Об этом передает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В центре Винницы пенсионерка попала под колеса грузовика

По предварительной информации, виновником аварии стал  51-летний водитель грузовика, который совершил резкий поворот на перекрестке, допустив наезд на престарелую женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия 78-летняя винничанка получила телесные повреждения в виде открытого перелома ключицы и была госпитализирована в больницу.

Сейчас следственный отдел полиции открыл уголовное производство, место аварии временно оцепили полицейские. Водитель грузовика прошел два теста на присутствие в его крови алкоголя или наркотических веществ, результат оказался отрицательным. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на подъезде к Виннице фура с полуприцепом "Нашей Рябы" слетела в кювет и перевернулась. Так, 31-летний водитель автомобиля Sсania не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. Так, машина врезалась в дорожный отбойник и две электроопоры и опрокинулась в кювет. 


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