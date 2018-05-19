В центре Винницы пенсионерка попала под колеса грузовика

По предварительной информации, виновником аварии стал 51-летний водитель грузовика, который совершил резкий поворот на перекрестке, допустив наезд на престарелую женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия 78-летняя винничанка получила телесные повреждения в виде открытого перелома ключицы и была госпитализирована в больницу.

Сейчас следственный отдел полиции открыл уголовное производство, место аварии временно оцепили полицейские. Водитель грузовика прошел два теста на присутствие в его крови алкоголя или наркотических веществ, результат оказался отрицательным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на подъезде к Виннице фура с полуприцепом "Нашей Рябы" слетела в кювет и перевернулась. Так, 31-летний водитель автомобиля Sсania не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. Так, машина врезалась в дорожный отбойник и две электроопоры и опрокинулась в кювет.