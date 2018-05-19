В Карпатах спасателям удалось разыскать пропавшую группу туристов

По предварительной информации, еще 18 мая в ГСЧС поступило уведомление о том, что 5 человек потеряли ориентировку и заблудились в районе горы Молодая долины Солотвинка, вблизи села Осмолода Рожнятовского района. На место возможного локального расположения туристов выдвинулись работники Осмолодского поисково-спасательного отделения в составе 4 спасателей и 1 единицы техники.

Все 5 человек были найдены в поселка Осмолода у подножия горы Укердя. Львовские туристы 1993, 1988, 1994, 1995 и 1989 года рождения на несколько дней потеряли ориентировку в горах и решили спуститься к изначальному населенному пункту, но заблудились и решили подать сигнал бедствия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее спасатели сумели отыскать заблудившегося туриста из Киева в лесах Прикарпатья. Мужчина должен был вернуться на базу 9 марта, однако этого не произошло, мобильная связь с человеком была потеряна.