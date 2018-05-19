12:46 19.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100194458:roman

В Карпатах спасателям удалось разыскать пропавшую группу туристов

В районе горы Молодая в Ивано-Франковской области обнаружили затерявшуюся группу туристов. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

В Карпатах спасателям удалось разыскать пропавшую группу туристов

По предварительной информации, еще 18 мая в ГСЧС поступило уведомление о том, что 5 человек потеряли ориентировку и заблудились в районе горы Молодая долины Солотвинка, вблизи села Осмолода Рожнятовского района. На место возможного локального расположения туристов выдвинулись работники Осмолодского поисково-спасательного отделения в составе 4 спасателей и 1 единицы техники.

Все 5 человек были найдены в поселка Осмолода у подножия горы Укердя. Львовские туристы 1993, 1988, 1994, 1995 и 1989 года рождения на несколько дней потеряли ориентировку в горах и решили спуститься к изначальному населенному пункту, но заблудились и решили подать сигнал бедствия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее спасатели сумели отыскать заблудившегося туриста из Киева в лесах Прикарпатья. Мужчина должен был вернуться на базу 9 марта, однако этого не произошло, мобильная связь с человеком была потеряна. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине стремительно уменьшается количество населения Киевские власти подготовили шикарный футбольный фестиваль для фанатов "Ливерпуля" и "Реала" - ФОТО Столичный суд может отправить за решетку лидера праворадикальной организации С14 - ФОТО Трамп назвал Николаса Мадуро наркоманом
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив