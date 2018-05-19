В Индии произошло смертельное ДТП - ВИДЕО

В индийском штате Гуджарат в результате перевернулся автомобиль с цементом. Об этом передает ANI.
По предварительной информации, водитель груженной машины не справился с управлением, транспорт стало заносить на одном из поворотов, а затем грузовик свалился в канву. Машина перевернулась несколько раз, передние колеса отлетели. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 19 человек, еще 7 были выжили и были госпитализированы с разной степенью травм.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индии водитель микроавтобуса на огромной скорости протаранил грузовик. Водитель микроавтобуса, который вез пассажиров на работу, попросту превысил допустимую норму скорости на крутом участке дороги, что и привело к смертельному ДТП.
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