В России случилось крушение военного вертолета

В Ставропольском крае Российской Федерации неожиданно потерпел крушение воздушное средство модели Ми-2 в ходе авиационно-химических действий.
Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Как утверждают в прокуратуре, на расстоянии в нескольких километрах от населенного российского пункта Мирный Курского района Ставропольского края случилось чрезвычайное происшествие.
Во время проведения авиационно-химической деятельности потерпел катастрофу воздушное транспортное средство под названием Ми-2. Управляющий вертолетом выжил, на место случившегося была вызвана карета скорой помощи. Медики госпитализировали пилота воздушного средства, но о его состоянии пока что не сообщается.
Правоохранители устанавливают причины им детали падения вертолета. Проводится проверка следованию законодательства о безопасности полетов.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки военный вертолет случайно сбросил на школу ящик с боеприпасами.
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