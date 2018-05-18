В России случилось крушение военного вертолета

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как утверждают в прокуратуре, на расстоянии в нескольких километрах от населенного российского пункта Мирный Курского района Ставропольского края случилось чрезвычайное происшествие.

Во время проведения авиационно-химической деятельности потерпел катастрофу воздушное транспортное средство под названием Ми-2. Управляющий вертолетом выжил, на место случившегося была вызвана карета скорой помощи. Медики госпитализировали пилота воздушного средства, но о его состоянии пока что не сообщается.

Правоохранители устанавливают причины им детали падения вертолета. Проводится проверка следованию законодательства о безопасности полетов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки военный вертолет случайно сбросил на школу ящик с боеприпасами.