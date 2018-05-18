В Одессе с Тещиного моста бросилась девушка из-за несчастной любви

Девушка-подросток в возрасте 16-лет прыгнула с Тещиного моста в центре Одессы, после чего мгновенно скончалась на месте проишествия.
Об этом информирует Главное управление областной Национальной полиции.
Как отмечается, девушка, 2002 рождения, уродженка посёлка Фонтанки городсокого типа в Лиманском районе Одесской области совершила суицид. Причиной такого поступка в полиции называют неразделенную любовь.
В частности, у потерпевшей, которая была студенткой одного из училищ в Беляевском районе области, обнаружили тетрадь, в которой - соответствующее письмо к молодому мужчине.
В настоящее время сотрудни правоохранительных органов открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.
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