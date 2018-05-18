20:13 18.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе 2 школьника попали под колеса иномарки - ФОТО

Сегодня, 18 мая в Суворовском и Киевском районах Одессы произошла два дорожно-траспортных происшествия с участием школьников. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

В Одессе 2 школьника попали под колеса иномарки - ФОТО

Сообщается, что первый инцидент произошел по вине самого подростка, который пытался пересечь проезжую часть в непредназначенном для этого месте. В результате водитель автомобиля Хюндай, двигаясь по проспекту Добровольского, совершил наезд на ребенка-пешехода.

Второй случай был зафиксирован на Люстдорфской дороге в районе дома №33. Так, водитель автомобиля Фольксваген совершил наезд на 8-летнего мальчика-пешехода, который внезапно выбежал на дорогу из-за угла рядом припаркованного автомобиля, который находился в "слепой! для шофера зоне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двухколесного транспортного средства.


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